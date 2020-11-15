15 ноября 2020
14 ноября 2020
13 ноября 2020

Мэр Екатеринбурга проверит чиновников после операции ФСБ. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Высокинский поручил разобраться, как работают городские дорожные службы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил контрольно-ревизионному управлению мэрии (КРУ) проверить дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ) в районах города, сообщает источник URA.RU. Это стало реакцией мэра на обыски в администрации Кировского района, поводом для которых, по предварительной информации, могли стать мошеннические схемы, в которых якобы было задействовано местное ДЭУ.

«Глава распорядился, чтобы КРУ выборочно проверило районные ДЭУ на предмет возможных нарушений», — поделился инсайдер. По его словам, само уголовное дело Высокинский не комментировал. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что «не могут подтвердить» наличие такого поручения.

Как писало URA.RU, 12 ноября сотрудники свердловского УФСБ провели обыски в администрации Кировского района. После этого в управление на допрос были доставлены как минимум два человека — глава района Александр Лошаков и руководитель ДЭУ Кировского района Сергей Худяков (его отпустили через несколько часов). Собеседники агентства сообщали, что заведено уголовное дело об отмывании бюджетных средств при выполнении дорожных ремонтов (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

После допроса Лошакова задержали, но отпустили вечером 13 ноября под обязательство явки по требованию силовиков. Каков статус Лошакова в деле, неизвестно.

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