Мэрия Екатеринбурга раскрыла формат Нового года в условиях COVID

Новогодний городок откроется возле мэрии 28 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэрия Екатеринбурга анонсировала установку искусственной новогодней елки в виде конуса перед зданием администрации, а также фестиваль ледовой скульптуры «Европа-Азия». Также городские власти сообщили, что, несмотря на отказ от полномасштабного празднования, в центре города появятся праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы.

«[23 ноября на площади 1905 года] начнется монтаж новогодней елки и комплекса новогодней ярмарки, а также подготовка к проведению Международного фестиваля ледовой скульптуры „Европа — Азия“. <…> Праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы, видеонаблюдение, охрана и уборка территории городка будут организованы», — рассказали в пресс-службе администрации.

Открытие новогоднего городка намечено на 28 декабря. «Массовых мероприятий и фейерверка в связи с открытием не планируется», — предупредила мэрия. В пресс-службе администрации также пояснили URA.RU, что в ближайшее время власти составят новое техзадание и разыграют конкурс. По итогам предыдущего аукциона, начатого до отказа властей от полноценного ледового городка, контракт с поставщиком заключен не был.

Ранее, как писало URA.RU, руководство города решило сэкономить деньги на праздновании Нового года (планировалось потратить более 24 миллионов рублей) и направить дополнительные средства на борьбу с COVID-19.