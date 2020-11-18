18 ноября 2020

Мэрия Екатеринбурга раскрыла формат Нового года в условиях COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Строящийся Ледовый городок на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, подготовка, площадь 1905года, город екатеринбург, администрация города
Новогодний городок откроется возле мэрии 28 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэрия Екатеринбурга анонсировала установку искусственной новогодней елки в виде конуса перед зданием администрации, а также фестиваль ледовой скульптуры «Европа-Азия». Также городские власти сообщили, что, несмотря на отказ от полномасштабного празднования, в центре города появятся праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы.

«[23 ноября на площади 1905 года] начнется монтаж новогодней елки и комплекса новогодней ярмарки, а также подготовка к проведению Международного фестиваля ледовой скульптуры „Европа — Азия“. <…> Праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы, видеонаблюдение, охрана и уборка территории городка будут организованы», — рассказали в пресс-службе администрации.

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Открытие новогоднего городка намечено на 28 декабря. «Массовых мероприятий и фейерверка в связи с открытием не планируется», — предупредила мэрия. В пресс-службе администрации также пояснили URA.RU, что в ближайшее время власти составят новое техзадание и разыграют конкурс. По итогам предыдущего аукциона, начатого до отказа властей от полноценного ледового городка, контракт с поставщиком заключен не был.

Ранее, как писало URA.RU, руководство города решило сэкономить деньги на праздновании Нового года (планировалось потратить более 24 миллионов рублей) и направить дополнительные средства на борьбу с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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