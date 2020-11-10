Ледовый городок должен был обойтись бюджету в 24,3 миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга отказалась от установки новогоднего ледового городка на площади 1905 года, сообщил мэр Александр Высокинский. По его словам, это связано с желанием городских властей ограничить скопление людей в период пандемии коронавируса. При этом искусственная городская елка в виде конуса, скорее всего, в центре города появится.

«Мы не должны провоцировать скопление большого количества людей, — приводит слова Высокинского, сказанные им во время открытия часов Универсиады, Е1.ru. — Смотрим сейчас как базовый вариант — оставить елку и поставить несколько объектов, чтобы можно было купить чай, кофе, булочку».

О том, что традиционный ледовый городок в этом году, скорее всего, не будет размещен в центре Екатеринбурга, URA.RU сообщало 5 ноября. Администрация планировала потратить на него 24,3 миллиона рублей. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что окончательное решение о том, что власти предложат горожанам на Новый год, будет принято 13 ноября на профильном оргкомитете.