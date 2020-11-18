В Тюменской области девочке отказались продавать хлеб

Подростка пропустили в магазин, но не дали заплатить за хлеб Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тобольске (Тюменская область) 17-летней девочке не продали хлеб в супермаркете «Магнит» из-за новых ограничений по коронавирусу. Об этом URA.RU рассказала тетя девочки.

«Девочка зашла в „Магнит“ (находится в бизнес-центре „ЮГРА“ — прим. ред.), прошлась по нему, взяла хлеб, отстояла в очереди и уже на кассе ее не стали обслуживать по причине отсутствия 18 лет. Почему ее тогда сразу на входе не остановили, а не когда человек свою очередь отстоял?» — интересуется тетя подростка. По ее словам, мать несовершеннолетней в это время работала на смене, а бабушке, с которой она живет, больше 65 лет и ей запрещено выходить на улицу.

Ранее подросткам, которые не достигли 18 лет, запретили ходить в торговые центры без сопровождения родителей. Постановление вступило в силу и продлится до 15 января 2021 года. По задумке властей, мера должна способствовать «разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции».

По контактному номеру, указанному на сайте БЦ «ЮГРА», агентству сообщили, что помимо запрета на нахождение внутри торговых и бизнес центров несовершеннолетние так же не могут посещать и продуктовые магазины, которые расположены внутри этих зданий. «У супермаркета „Магнит“ есть свой отдельный вход и своя собственная структура, которая должна за всем следить. С БЦ они никак не связаны», — добавили по телефону. Получить оперативный комментарий от ПАО «Магнит» URA.RU не удалось, туда был направлен письменный запрос.