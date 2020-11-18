18 ноября 2020
17 ноября 2020

Самую оппозиционную пермскую думу покинули спикер и его зам

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, комитет, поднятая рука, голосуют
Депутаты приняли отставку спикера думы и его заместителя Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Думу Чайковского городского округа покинули оппозиционные депутаты Александр Русанов (ЛДПР) и Алексей Наборщиков (КПРФ). Первый является спикером гордумы, второй — его заместителем. Вопрос о сложении ими своих полномочий сегодня рассмотрели муниципальные депутаты. Об этом URA.RU сообщил Наборщиков.

«Русанов и я написали заявления о сложении с себя полномочий. Большинство депутатов проголосовало за это решение», — пояснил Наборщиков. Он уточнил, что сегодня же дума выберет нового председателя представительного органа и его заместителя. На место спикера, по словам Наборщикова, претендуют депутаты Михаил Шубин, Андрей Филатов и Ольга Шестакова.

В гордуме Чайковского продолжается внутренний конфликт — ряд оппозиционых депутатов отказывалась поддерживать решения местного главы Юрия Вострикова. Парламентарии негласно называли их «хотелками мэра», рассказывал инсайдер URA.RU. Оппозиция в местной думе также планировала убедить своих коллег сложить с себя полномочия в знак протеста против действий руководства города.

URA.RU писало, что дума в Чайковском стала самой оппозиционной городской думой в Пермском крае после выборов в 2018 году. В нее прошли 13 представителей от ЛДПР и КПРФ, считавшиеся противниками Вострикова. Еще 12 мест в представительном органе заняли представители «Единой России».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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