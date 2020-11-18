Самую оппозиционную пермскую думу покинули спикер и его зам

Думу Чайковского городского округа покинули оппозиционные депутаты Александр Русанов (ЛДПР) и Алексей Наборщиков (КПРФ). Первый является спикером гордумы, второй — его заместителем. Вопрос о сложении ими своих полномочий сегодня рассмотрели муниципальные депутаты. Об этом URA.RU сообщил Наборщиков.
«Русанов и я написали заявления о сложении с себя полномочий. Большинство депутатов проголосовало за это решение», — пояснил Наборщиков. Он уточнил, что сегодня же дума выберет нового председателя представительного органа и его заместителя. На место спикера, по словам Наборщикова, претендуют депутаты Михаил Шубин, Андрей Филатов и Ольга Шестакова.
В гордуме Чайковского продолжается внутренний конфликт — ряд оппозиционых депутатов отказывалась поддерживать решения местного главы Юрия Вострикова. Парламентарии негласно называли их «хотелками мэра», рассказывал инсайдер URA.RU. Оппозиция в местной думе также планировала убедить своих коллег сложить с себя полномочия в знак протеста против действий руководства города.
URA.RU писало, что дума в Чайковском стала самой оппозиционной городской думой в Пермском крае после выборов в 2018 году. В нее прошли 13 представителей от ЛДПР и КПРФ, считавшиеся противниками Вострикова. Еще 12 мест в представительном органе заняли представители «Единой России».
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