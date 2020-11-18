Коронавирус сорвал выборы мэра в Челябинской области

Депутаты сорвали сессию райсобрания, сославшись на болезнь (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выборы главы Чесмы (центра Чесменского района в Челябинской области) сорвались из-за того, что несколько депутатов не явились на них из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил URA.RU источник в муниципалитете.

«Кворум районного собрания не набрался. Несколько человек не явились. Отговорились тем, что вынуждены остаться дома в самоизоляции или из-за того, что ждут результатов тестов на COVID», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в районе подозревают саботаж избрания действующего мэра Чесмы Сергея Перчаткина.

«На сессию явились два депутата и председатель собрания. А также два кандидата, включая меня. Еще четыре народных избранника представили письменные заявления, что не могут прийти по состоянию здоровья. Теперь сессию перенесли на 26 ноября, — рассказал URA.RU сам Перчаткин. — Что касается коронавируса, никаких подтверждений нет».

Ранее на выборах в Чесме произошел другой казус. Во второй тур конкурса неожиданно прорвался водитель пожарной машины, набравший практически максимальный балл по результатам письменного тестирования. Однако повторить успех костромской уборщицы Марины Удгодской, отобравшей на выборах пост главы у собственного начальника, ему не удалось.