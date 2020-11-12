Депутаты утвердили отставку мэра-уборщицы Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, объявила, что с 19 ноября слагает с себя полномочия. Жители, которые голосовали за ее кандидатуру, считают, что она осталась один на один с проблемами поселка.

Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением — не ее. Совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил ее отставку», — рассказал «Московскому комсомолецу» один из жителей села.

Местный совет депутатов утвердил отставку Удгодской с 19 ноября. Местные жители рассказывают, что до заседания депутатов в поселок приезжал глава района Владимир Бахвалов иуговаривал Марину остаться, но не убедил. При этом депутатам чиновник заявил, что их решение об отставке главы — «филькина грамота», а сама Угодская должна продержаться в должности до марта. «Желающих занять кресло главы разбитого корыта нет. Выходит, что полномочия есть, а денег нет. Кто захочет руководить пустым амбаром с прохудившейся крышей?» — говорят местные жители. Они считают, что прежний мэр Николай Локтев, проигравший выборы, в администрацию уже не вернется — он выставил на продажу дом и уезжает из деревни.

До выборов Марина Удгодская почти пять лет работала в администрации Повалихинского сельского поселения. Участвовать в выборах ее уговорил Локтев. Сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46. Позже глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала президенту Владимиру Путину о выборах, на которых победила уборщица. «Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — отреагировал глава государства.

Дополнено: после многочисленных сообщений СМИ о сложении полномочий, Марина Удгодская заявила, что передумала оставлять должность главы поселения. «Работа сложная, быть главой — большая ответственность, но меня поддержали местные депутаты, обещали поддержку», — заявила она РИА «Новости».