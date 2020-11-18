В Челябинске решили судьбы трех мэров

Кандидатуру Людмилы Шеболаевой поддержал Алексей Текслер. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кадровая комиссия челябинского регионального политсовета «Единой России» 18 ноября согласовала кандидатов от партии на выборах мэров Карабаша, Южноуральска и Кыштыма. Об этом URA.RU сообщил член президиума регионального политсовета ЕР, вице-губернатор Станислав Мошаров. Выборы пройдут 19 ноября. Все три кандидатуры одобрены губернатором Алексеем Текслером.

«На пост главы Кыштыма согласована действующий мэр Людмила Шеболаева. На пост главы Карабаша — действующий мэр Олег Буданов. Принято решение оказать поддержку на выборах мэра Южноуральска врио главы Ярослава Куленко», — пояснил URA.RU Мошаров.

На сессии будет вынесено по несколько кандидатур, одобренных конкурсной комиссией. Фракции ЕР в собраниях депутатов Кыштыма, Карабаша и Южноуральска составляют абсолютное большинство. Единороссы должны проголосовать так, как решила партия.

Шеболаева руководит Кыштымом с марта 2010 года, Буданов занимает пост главы Карабаша с декабря 2015 года. Место мэра Южноуральска стало вакантным после того, как действующий глава Александр Лазарев сложил полномочия руководителя муниципалитета. Он избрался в заксобрание региона и стал первым вице-спикером ЗСО.

«Кандидатуры Шеболаевой, Буданова и Куленко были согласованы с губернатором Алексеем Текслером, — заявил URA.RU вице-губернатор Анатолий Векшин. — И как с главой региона, и как с секретарем регионального отделения ЕР».