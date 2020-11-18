Художественный сериал про гибель группы туристов стартовал 16 ноября Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Адвокат фонда Дятлова Евгений Черноусов станет ответчиком в иске телеканала ТНТ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом стали высказывания Черноусова на фоне выхода в эфир сериала «Перевал Дятлова», снятого ТНТ, сообщили в пресс-службе телекомпании.

Адвокат фонда Дятлова высказался ранее, что родственники погибших туристов не давали согласия телеканалу на использование имен участников группы в своем телешоу о трагедии. В ТНТ заявили, что это неправда. «Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова — Татьяны Перминовой. Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта», — сообщили в пресс-службе ТНТ.

Медийщики также отметили, что директор Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич первым подписал договор. Он видел две серии телефильма. В ТНТ считают заявления адвоката пиаром на их «резонансном и масштабном проекте». В итоге представители телеканала готовят к Черноусову иск по статье ГК РФ 152 о защите чести, достоинства и деловой репутации.

На момент публикации телефон Евгения Черноусова был занят. Ранее в беседе с URA.RU сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова заявила, что категорически против использования имя брата в сериале. И не исключала судебного иска, если ТНТ проигнорирует условие.

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что могло привести к гибели туристов — от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека. Также на этой трагедии пиарился Андрей Курьяков, бывший замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО.

Обновлено в 18:09. Евгений Черноусов в беседе с URA.RU пояснил, что трое родственников участников группы действительно подписали соглашения с ТНТ и разрешили использовать имена их родственников в сериале, но не предупредили его. С Татьяной Перминовой обсуждался такой же вопрос, но после просмотра двух серий. «От Перминовой есть согласие на использование, но договор еще не подписан. Я сам посмотрел две серии и не увидел каких-то оскорбительных фактов», — сказал адвокат. Черноусов добавил, что как только будет возможность встретиться с доверительницей, документ подпишут. По его мнению, ни о каком пиаре на фоне премьеры сериала речи нет.