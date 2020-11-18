Задержан бывший российский министр строительства и ЖКХ

Полиция задержала Михаила Меня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего главу Ивановской области, экс-министра строительства и ЖКХ и аудитора Счетной палаты Михаила Меня задержали. Его везут на допрос, сообщают силовики.

«Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. СМИ предполагают, что дело Меня связано с хищением бюджетных средств. Чиновника задержали в Красногорском районе в Московской области. Операцию проводила служба экономической безопасности ФСБ и ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Генпрокурор России Игорь Краснов объяснил, что показания против Меня дал его приемник, другой экс-глава региона Павел Коньков. В 2011 году Меню, от имени правительства Ивановской области, разрешили заключить соглашение о предоставлении бюджетного кредита и распределить эти средства. После этого Мень, якобы преступно растратил деньги в пользу ГК «Продо» (мясная компания), рассказал Краснов.

Павла Конькова, который дал показания против экс-министра, задержали 31 мая 2019 года по делу о краже из бюджета Ивановской области 700 млн рублей. 18 ноября 2020 года Совет Федерации разрешил задержать Михаила Меня. Счетная палата подчеркнула, что ждет расследования обвинений в отношении своего аудитора, пишет RT.