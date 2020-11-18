Больница в ХМАО почти полгода нарушала требования госзакупок

В ХМАО больница нарушила закон о госзакупках, она закупалась у единственного поставщика Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Кондинского района (ХМАО) обнаружила нарушения в госзакупках БУ «Кондинская районная больница». Больница почти полгода заключала договоры на поставку лекарств с единственным поставщиком, игнорируя конкурсные процедуры и нарушая закон. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Была нарушена норма федерального закона в контрактной системе. Больница должна была рассмотреть коммерческие предложения от нескольких поставщиков и выбрать того, кто предлагает минимальную цену на лекарства. В ходе проверки выяснилось, что поставщик, с которым заключали контракт, действительно предложил самую низкую цену. Однако больница не прописала обоснование почему контракт был заключен именно с этим поставщиком», — рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU.

В прокуратуре добавили, что в контракт входили лекарства из списка жизненно важных, а также медизделия (в основном средства индивидуальной защиты от коронавируса). В ходе проверки было выявлено еще 22 нарушения договора с этим поставщиком.

По решению прокуратуры ХМАО, виновные в некорректной госзакупке сотрудники больницы понесут наказание, степень которого определит главный врач больницы Кондинского района Александр Нештенко. Сам Нештенко прокомментировать ситуацию отказался. В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали ответить на вопросы журналиста URA.RU позднее.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют приобрести крупную партию лекарств для бесплатного лечения жителей округа от коронавируса. Депздрав пообещал полностью обеспечить поликлиники необходимыми препаратами до 23 ноября.