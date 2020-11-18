Людмила Гаджиева в мэрии отвечает за «социалку» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вице-мэр Перми Людмила Гаджиева, которую лишили возможности курировать транспортную сферу в городе, могут оставить и без других полномочий. Такое мнение высказал URA.RU источник в политических кругах города. По его словам, Гаджиева может потерять контроль над системой образования Перми, за которую сейчас отвечает в мэрии.

«Последние несколько лет систему образования Перми сопровождает череда скандалов. То же самое было с транспортной реформой, за которую отвечала Гаджиева. В итоге транспортный блок отдали [вице-мэру Анатолию] Дашкевичу. Скандалы в школах, скорее всего, ей тоже даром не пройдут и образование перейдет к кому-то другому», — сказал источник. URA.RU направило запрос в администрацию Перми с просьбой прокомментировать данную информацию, на момент опубликования материала ответ не поступил.

Ранее стало известно, что за транспортный блок в администрации Перми вместо Гаджиевой будет отвечать Дашкевич. Гаджиева при этом останется во главе функционально-целевого блока «Социальная сфера» и продолжит курировать образование и спорт.

URA.RU подробно рассказывало о скандалах в школах Перми связанных с травлей учеников и увольнениями директоров образовательных учреждений. В конце октября Гаджиева лишилась своей подчиненной — начальник департамента образования Перми Людмила Серикова уволилась из мэрии.