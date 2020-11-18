В Перми после скандалов меняют куратора транспорта

Новым куратором транспортного блока в администрации Перми станет замглавы города Анатолий Дашкевич. Об этом URA.RU сообщила начальник информационно-аналитического управления мэрии Перми Наталья Шушпанова. Прежде за общественный транспорт в мэрии отвечала замглавы города Людмила Гаджиева.
«Транспортный блок переходит от [замглавы Перми Людмилы] Гаджиевой к Дашкевичу. Гаджиева продолжит курировать в мэрии образование и спорт», — пояснила Шушпанова, уточнив, что необходимые документы о кадровом переназначении будут подписаны «сегодня-завтра».
Гаджиева курировала транспортный блок в мэрии Перми с января 2019 года. Она отвечала за внедрение новой транспортной модели в городе, которая вызвала недовольство горожан. Работу транспортного блока критиковали и депутаты гордумы Перми. В частности, парламентарии высказывали сомнения в том, что город готов к полному переходу на новую транспортную модель.
Дашкевич в администрации Перми является начальником департамента дорог и благоустройства, а также возглавляет административно-целевой блок «Городское хозяйство».
Подписывайтесь на URA.RU в