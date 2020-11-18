18 ноября 2020
17 ноября 2020

В Перми после скандалов меняют куратора транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , дашкевич анатолий
Транспортный блок в мэрии Перми отдали Дашкевичу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новым куратором транспортного блока в администрации Перми станет замглавы города Анатолий Дашкевич. Об этом URA.RU сообщила начальник информационно-аналитического управления мэрии Перми Наталья Шушпанова. Прежде за общественный транспорт в мэрии отвечала замглавы города Людмила Гаджиева.

«Транспортный блок переходит от [замглавы Перми Людмилы] Гаджиевой к Дашкевичу. Гаджиева продолжит курировать в мэрии образование и спорт», — пояснила Шушпанова, уточнив, что необходимые документы о кадровом переназначении будут подписаны «сегодня-завтра».

Гаджиева курировала транспортный блок в мэрии Перми с января 2019 года. Она отвечала за внедрение новой транспортной модели в городе, которая вызвала недовольство горожан. Работу транспортного блока критиковали и депутаты гордумы Перми. В частности, парламентарии высказывали сомнения в том, что город готов к полному переходу на новую транспортную модель.

Дашкевич в администрации Перми является начальником департамента дорог и благоустройства, а также возглавляет административно-целевой блок «Городское хозяйство».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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