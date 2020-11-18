Челябинские VIP решают, кто поведет их на выборы в Госдуму

Губернатор Алексей Текслер уже возглавлял предвыборный список «ЕР» на выборах в парламент области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Челябинской области началось обсуждение партийных списков перед выборами в Госдуму-2021. Предполагается, что в них примут участие все представленные в регионе федеральные партии и новые политические силы, участвовавшие в сентябрьской кампании за места в заксобрании области, сообщил URA.RU источник в «Единой России».

«Сейчас обсуждается вопрос, кто возглавит список ЕР — губернатор Алексей Текслер либо кто-то из федеральных фигур. Все зависит от рейтинга главы региона», — рассказал инсайдер. По его словам, список КПРФ также может возглавить кто-то из федералов либо первый секретарь Челябинского обкома Игорь Егоров.

«Эсеров традиционно поведет Валерий Гартунг, в случае удачи в одномандатном округе он просто уступит свое место следующему в списке. От ЛДПР ждем во главе списка популярного депутата Госдумы Виталия Пашина, от „Яблока“ — лидера реготделения Ярослава Щербакова», — добавил собеседник агентства. Список партии «Родина», по его информации, может возглавить Сергей Смышляев, Российской партии пенсионеров (РСПП) Степан Фирстов, прилепинской партии «За правду!» — Дмитрий Довженко, «Зеленой альтернативы» — зоозащитник Карен Даллакян.

«Все зависит от того, каковы будут территориальные группы на выборах. Все станет понятнее ближе к праймериз», — прокомментировал URA.RU вице-губернатор и первый замсекретаря регионального отделения «ЕР» Анатолий Векшин.

«У нас амбициозные планы по спискам. Не исключаю, что могу его возглавить, но все еще в стадии обсуждения», — сказал URA.RU Гартунг. «К выборам в Госдуму мы начали готовиться с декабря, одновременно с подготовкой к выборам в ЗСО. Но пока говорить о персоналиях смысла нет. Работаем с кандидатами, соответствующими критериям партии», — заявил URA.RU Щербаков. Егоров заметил, что о планах на выборы нет смысла говорить до заседания ЦК КПРФ и съезда партии. Фирстов, Смышляев, Пашин, лидеры отделений региональной «Зеленой альтернативы» Михаил Махов и «За правду!» Дмитрий Довженко не ответили на звонки корреспондентов агентства.