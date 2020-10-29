Челябинцам и курганцам назвали кандидатов в Госдуму-2021

Кандидатуры Владимира Бурматова (слева) и Дмитрия Вяткина (справа) согласовали в Госдуму-2021 первыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Победитель конкурса «Лидеры России. Политика», исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов может возглавить список «Единой России» от Челябинской и Курганской областей на выборах в Госдуму в 2021 году. Его кандидатура проходит согласование, сообщил URA.RU источник в партии.

«Москвичку Елену Ямпольскую, которая возглавляла список кандидатов по Челябинской и Курганской областям на выборах 2016 года, решено заменить москвичом с челябинскими корнями Наумовым. В числе кандидатов также рассматривается еще один победитель конкурса „лидеров“ [глава регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор] Теребенин. Он заменит земляка Василия Шишкоедова», — объяснил собеседник агентства.

Наумов считается человеком бывшего вице-премьера правительства РФ Виктора Христенко (муж вице-премьера правительства Татьяны Голиковой). По данным инсайдера, третий и последний кандидат-списочник «ЕР» Дмитрий Вяткин успешно прошел согласование в администрации губернатора, в партии и администрации президента.

Среди одномандатников одобрены кандидатуры челябинцев Владимира Бурматова (Металлургический округ), Виталия Бахметьева (Магнитогорский округ) и курганца Александра Ильтякова. Не согласованы оставшиеся одномандатники «ЕР» Олег Колесников (Златоустовский округ), Андрей Барышев (Челябинский округ) и Анатолий Литовченко (Коркинский округ).

Наумов, Вяткин и Бурматов не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Теребенин заявил, что знает только об обсуждении его участия в выборах, не более. Бахметьев заверил, что пока с ним не проводились консультации на эту тему, но он готов выдвигаться на новый срок, если его поддержит партия. Ильтяков говорит, что у него не было ни с кем разговоров об участии в выборах, а сам он не проявлял инициативу, потому что считает это некорректным.