Назначен врио губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков — новый врио губернатора Белгородской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Вячеслав Гладков. Такая информация сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области», — сообщается на сайте. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Предыдущего губернатора Белгородской области Евгения Савченко глава РФ Владимир Путин досрочно отправил в отставку 22 сентября. Он руководил регионом 27 лет.

Гладкову 51 год. Он уроженец Пензенской области. Карьеру начинал экономистом в строительной отрасли, с 2000 года служил в администрации закрытого города Заречный в родном регионе. С апреля 2009 года руководил городом. С сентября 2016 года по март 2018 года работал в должности вице-губернатора Севастополя. Позже он прошел «школу губернаторов» — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.