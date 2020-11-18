Путин принял отставку главы Мордовии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание КГУ. Курган, флаг россии, триколор
Новым главой Республики станет Артем Здунов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин принял отставку бывшего главы Мордовии Владимира Волкова. Он также назначил временно исполняющим обязанности главы региона Артема Здунова. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Мордовия. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Бывший глава Республики Мордовия подал в отставку по собственному желанию. Это произошло сегодня, 18 ноября. Причиной отставки Волков указал желание «дать дорогу молодым». Здунов большую часть карьеры работал в родном Татарстане. В частности, служил министром экономики данного региона, пишет РБК. Позже занимал должность премьер-министра Дагестана.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...