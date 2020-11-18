Путин принял отставку главы Мордовии

Новым главой Республики станет Артем Здунов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин принял отставку бывшего главы Мордовии Владимира Волкова. Он также назначил временно исполняющим обязанности главы региона Артема Здунова. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Мордовия. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Бывший глава Республики Мордовия подал в отставку по собственному желанию. Это произошло сегодня, 18 ноября. Причиной отставки Волков указал желание «дать дорогу молодым». Здунов большую часть карьеры работал в родном Татарстане. В частности, служил министром экономики данного региона, пишет РБК. Позже занимал должность премьер-министра Дагестана.