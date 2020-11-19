Мужчина заподозрил свою супругу Екатерину Терешкович в измене Фото: Instagram / solntcev

Бывший участник «Дома-2» Гоген Солнцев заподозрил свою пожилую жену Екатерину Терешкову в измене. Подробности конфликтной ситуации рассказала журналистам дочь Терешковой Полина.

По ее словам, мать связалась с неким экстрасенсом Артёмом Бесовым. «Мама три дня не ночевала дома. Мы узнали, что она находится у Бесова, и сразу поехали туда. По дороге увидели сотрудников полиции и попросили их подняться с нами в квартиру», — рассказала Полина изданию «Собеседник». Когда Солнцев вошел в жилье Бесова, тот проводил магический сеанс с участием Терешковой. Бывший участник «Дом-2» вмешался с разборками. Между супругами начались драка, полиции пришлось разнять их.

Ранее Солнцев и его жена Екатерина Терешкович устроили драку на шоу Малахова, где обсуждали свой брак. После этого выпуска «Прямого эфира» зрители потребовали закрыть шоу.