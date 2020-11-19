В Госдуму будет внесен законопроект о санкциях к иностранным платформам за цензуру в отношении российских СМИ. Об этом сообщает источник, знакомый с инициативой.
«Принципов в законе несколько. Первое — ограничение доступа. Когда блокируют аккаунты телевидения в соцсетях или снимают с показа сделанный фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — заявил РИА «Новости» инсайдер. По его словам, санкции за это будут касаться соцсетей, а также IT-платформ.
В качестве ответных мер предлагается применять штрафы, замедление трафика, а также блокировку сервисов. При этом решения о санкциях будут согласовываться с МИД России. Источник отметил, что авторами инициативы стали сразу несколько депутатов от разных фракций.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград». Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что западные корпорации доминируют в онлайн-пространстве и называла ситуацию тревожной, передает
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