Иностранные ресурсы хотят штрафовать за ограничение к контенту российских СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуму будет внесен законопроект о санкциях к иностранным платформам за цензуру в отношении российских СМИ. Об этом сообщает источник, знакомый с инициативой.

«Принципов в законе несколько. Первое — ограничение доступа. Когда блокируют аккаунты телевидения в соцсетях или снимают с показа сделанный фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — заявил РИА «Новости» инсайдер. По его словам, санкции за это будут касаться соцсетей, а также IT-платформ.

В качестве ответных мер предлагается применять штрафы, замедление трафика, а также блокировку сервисов. При этом решения о санкциях будут согласовываться с МИД России. Источник отметил, что авторами инициативы стали сразу несколько депутатов от разных фракций.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград». Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что западные корпорации доминируют в онлайн-пространстве и называла ситуацию тревожной, передает News.ru . Ограничениям подверглись и другие российские каналы на YouTube, например, видео с канала телеведущего Владимира Соловьева перестали попадать во вкладку «В тренде», из-за чего Роскомнадзор обратился к Google. Также сервис промаркировал ряд видео российских СМИ предупреждением о возможном оскорбительном контенте, однако не ограничивал к ним доступ.