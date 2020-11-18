Роскомнадзор заступился за Соловьева и выдвинул требование Google

Роскомнадзор требует снять ограничения с YouTube-канала Соловьева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения в отношении журналиста и телеведущего Владимира Соловьева и его YouTube-канала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для разбирательств стало то, что канал перестал появляться во вкладке «В тренде». В Роскомнадзоре отметили, что проблемы у YouTube-канала Соловьева появились в октябре.

«Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — передает слова представителей ведомства « Царьград ». В Роскомнадзоре также добавили, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.

Соловьев ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканала «Россия 1», а также свое шоу на YouTube «Соловьвев Live». За последние месяцы он несколько раз попадал в скандалы. Сначала ведущая Ксения Собчак назвала Соловьева «профессиональным кидалой». А после исполнительный директор организации «Открытой России» Андрей Пивоваров подал иск против Соловьева, который назвал его «ничтожеством», «негодяем» и «мерзкой сволочью». При этом россияне стали больше доверять телеведущему Соловьеву. Он поднялся с шестого на третье место в рейтинге телеведущих, которые пользуются наибольшим доверием у жителей страны.