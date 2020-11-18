В Челябинской области не удалось сбить волну заражений COVID

Инфекция продолжает наступление на Южный Урал, несмотря на усилия врачей и властей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 19 ноября зафиксировано 219 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 218, днем ранее 215), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Рост заболеваемости остановить не удается. При этом который день в регионе умирает по восемь пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 23 964 случая заражения, сейчас лечение проходят 6 817 южноуральцев. Умерли восемь человек в возрасте от 59 до 84 лет. Для четырех из них коронавирусная пневмония наложилась на имевшиеся тяжелые недуги — диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания», — рассказали URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 59 пациентов, с начала пандемии — 16 330 жителей области.

Введенный в начале пандемии карантин будет действовать минимум до 27 декабря. Власти готовы объявить о запуске новых ограничений: переводе учащихся на дистанционное обучение, полном запрете массовых мероприятий и ограничении продажи билетов в кинотеатры и залы, где проходят развлекательные мероприятия, концерты и представления.