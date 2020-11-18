Курганский экс-депутат после сделки с ФСБ избежал тюрьмы

В Кургане экс-депутату Щучанской районной думы Аваку Бабаяну изменили приговор. Предпринимателю, который пошел на сделку со следователями ФСБ, дали условный срок вместо реального. Об итогах апелляции URA.RU рассказали в Курганском облсуде.
«Ранее назначенное наказание [три года колонии общего режима] считать условным с испытательным сроком три года. Наказание в виде штрафа [500 тысяч рублей] исполнять самостоятельно», — говорится в апелляционном определении суда.
Адвокат Бабаяна Павел Сорокин в разговоре с URA.RU отметил, что апелляционное определение вступает в силу сразу после оглашения. Его подзащитного должны освободить из-под стражи омского СИЗО, куда он был этапирован после вынесения приговора суда первой инстанции (Щучанского). «После освобождения Бабаян продолжит работу на предприятии и сохранит рабочие места, что сейчас крайне важно», — уточнил Сорокин.
Инсайдеры агентства заявили, что нынешнее решение суда справедливо. «Бабаян пошел на сделку со следствием. А те, кто плодотворно работают с региональным ФСБ могут рассчитывать на смягчение наказания, и получить его по минимуму», — отметил один из представителей адвокатского сообщества. Так ли это, в пресс-службе ФСБ России по Курганской области комментировать не стали.
Бабаяна признали виновным в мошенничестве за махинации при строительстве и ремонте дорог. Его обвиняли во взятке бывшему замгубернатора Роману Ванюкову (он уже приговорен к 11,5 годам лишения свободы). Бабаян заявлял в суде, что Ванюков вымогал у него деньги.
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