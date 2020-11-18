18 ноября 2020
17 ноября 2020

Курганский экс-депутат после сделки с ФСБ избежал тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор меры пресечения фигурантам по делу о взятке бывшему вице-губернатору Ванюкову. Курган, бабаян авак
В Кургане фигуранту по делу бывшего замгубернатора Аваку Бабаяну изменили приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

В Кургане экс-депутату Щучанской районной думы Аваку Бабаяну изменили приговор. Предпринимателю, который пошел на сделку со следователями ФСБ, дали условный срок вместо реального. Об итогах апелляции URA.RU рассказали в Курганском облсуде.

«Ранее назначенное наказание [три года колонии общего режима] считать условным с испытательным сроком три года. Наказание в виде штрафа [500 тысяч рублей] исполнять самостоятельно», — говорится в апелляционном определении суда.

Адвокат Бабаяна Павел Сорокин в разговоре с URA.RU отметил, что апелляционное определение вступает в силу сразу после оглашения. Его подзащитного должны освободить из-под стражи омского СИЗО, куда он был этапирован после вынесения приговора суда первой инстанции (Щучанского). «После освобождения Бабаян продолжит работу на предприятии и сохранит рабочие места, что сейчас крайне важно», — уточнил Сорокин.

Инсайдеры агентства заявили, что нынешнее решение суда справедливо. «Бабаян пошел на сделку со следствием. А те, кто плодотворно работают с региональным ФСБ могут рассчитывать на смягчение наказания, и получить его по минимуму», — отметил один из представителей адвокатского сообщества. Так ли это, в пресс-службе ФСБ России по Курганской области комментировать не стали.

Бабаяна признали виновным в мошенничестве за махинации при строительстве и ремонте дорог. Его обвиняли во взятке бывшему замгубернатора Роману Ванюкову (он уже приговорен к 11,5 годам лишения свободы). Бабаян заявлял в суде, что Ванюков вымогал у него деньги.

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© Служба новостей «URA.RU»
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