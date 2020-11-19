В МВД раскрыли, почему не выдали сотрудникам премии к празднику

В МВД России пояснили, почему сотрудники полиции не получили премии к профессиональному празднику, который отмечается 10 ноября. По данным ведомства, выплата полицейским премий к праздникам не установлена законодательством. Об этом URA.RU сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ Министерства внутренних дел РФ.
«Разовые премии сотрудникам [органов внутренних дел] не относятся к числу обязательных выплат в составе денежного довольствия, а являются особой мерой их материального поощрения за успешное выполнение особо сложных и важных задач. Выплата премий к праздничным датам законодательством не установлена», — указали в ведомстве.
В МВД РФ также уточнили, что решении о премировании отличившихся сотрудников «принимается вышестоящим руководителем». URA.RU писало, что в ряде регионов (Москве, Пермском крае, Челябинской области и ХМАО) полицейские остались без денежного поощрения к Дню сотрудников органов внутренних дел. Ранее, по словам полицейских, им выплачивали премии к профессиональному празднику.
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