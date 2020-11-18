Реальные цифры заболевших выше официальных Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Раскрыт еще один механизм занижения коронавирусной статистики в Свердловской области. О своих злоключениях о городской поликлинике URA.RU рассказал один из читателей.

По его словам, несмотря на положительный тест на коронавирус, соответствующий диагноз ему так и не поставили. «За три недели я приходил на прием пять раз. Наш участковый терапевт заболела, и меня каждый раз направляли к разным специалистам. Один из них диагностировал ОРЗ, второй — трахеит, третий врач вновь поставила ОРЗ. На приеме у четвертого специалиста меня догнал положительный тест, который готовили две недели. В результате врач выписала мне новый больничный вообще без диагноза», — рассказал екатеринбуржец.

Еще через неделю больничный закрыли с диагнозом «J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации». На тот момент пациент уже имел отрицательный тест, сделанный частной медицинской организацией. В поликлинике повторный ПЦР у него не брали — в качестве ближайшей даты забора мазка была обозначена 21 ноября. «Хотите быстрее — обращайтесь платно», — процитировал собеседник агентства одного из терапевтов, которому попал на прием. Горожанин полагает, что его случай не уникален: «При мне со справками из „Хеликса“ по поликлинике бегали несколько человек». Екатеринбуржец сомневается, что подобные случаи попадают в официальную статистику.

В региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом направлен соответствующий запрос, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о занижении числа заболевших официальной коронавирусной статистикой.

Обновлено в 15:16: Региональный оперштаб ответил на вопрос URA.RU относительно попадания подобных случаев в официальную статистику. «Диагноз на выходе» указывается только в медкарте больного, это элемент врачебной тайны. Присвоение кода заболевания по Международной классификации болезней (МКБ) является частью внутренней организационной работы медицинского учреждения. Кодирование в информационной системе не учитывается при формировании статистики и при заполнении больничных листов», — гласит текст сообщения.