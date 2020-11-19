Регионы УрФО вошли в антирейтинг Счетной палаты России

Федеральные аудиторы считают, что, несмотря на действия власти, ситуация с долгостроями лучше не стала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ХМАО, ЯНАО и Тюменская область вошли в антирейтинг, составленный Счетной палатой России. Там посчитали количество долгостроев (строек, ведущихся более пяти лет — прим. ред.) в каждом регионе и сделали вывод, что реализуемые на федеральном и региональном уровнях меры не привели к принципиальным изменениям в сфере незавершенного строительства.

«По итогам 2019 года общий объем вложений в объекты незавершенного строительства (ОНС) по главным распорядителям средств федерального бюджета и субъектам РФ составил 3,9 триллиона рублей. Это на 4,1% меньше результатов 2018 года. Общее количество ОНС составило 63,9 тысяч объектов — на 2,2% больше, чем в 2018 году», — говорится в отчете Счетной палаты.

В трех регионах «тюменской матрешки» (ХМАО, ЯНАО и в Тюменской области) аудиторы по итогам года насчитали 223 объекта незавершенного строительства, работы на которых ведутся более пяти лет. Значительно и число приостановленных или законсервированных строек. Так, на Ямале их, судя по отчету Счетной палаты, 182, в Тюменской области — 226, а в ХМАО — 74. В правительства всех трех регионов отправлены запросы с просьбой прокомментировать данные федеральных аудиторов. Ответы на запросы пока не поступили.

Ранее URA.RU писало, что Счетная палата раскритиковала власти за траты из резервного фонда. Там отмечают, что финансирование госпрограмм в первом полугодии 2020 года достигло рекордных 1,35 триллиона рублей из резервного фонда, однако увеличение финансирования не всегда способствует достижению запланированных показателей.