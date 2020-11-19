В Кремле оценили законопроект о санкциях к YouTube и Facebook

Россия должна противостоять дискриминации со стороны иностранных интернет-платформ, механизмы этой борьбы должны тщательно прорабатываться. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о санкциях в отношении иностранных интернет-ресурсов.
«Дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место. Мы были свидетелями таких действий в последние недели и месяцы. Этому нужно противостоять. Выработка механизмов — это предмет для тщательной проработки. Думаю, что в ходе работы над законопроектом механизмы будут выработаны», — заявил Песков.
Проблемы в работе с пользователями у иностранных IT-гигантов наблюдаются не только в России, но даже в их странах, заявил Песков. По словам представителя Кремля, проблема носит более широкий характер, но российские власти должны защитить своих граждан.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных компаний за дискриминацию и цензуру в отношении российских СМИ. Предлагается штрафовать такие организации, ограничивать доступ к их ресурсам, а также блокировать. Штрафы могут составить до трех миллионов рублей, передает RT.
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