Курганцы интересуются покупкой кислородных концентраторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На сайте Avito появились объявления о продаже кислородных концентраторов в Кургане. Аппараты для подачи кислорода стали популярны после роста заболеваемости коронавирусом.

Одна из продавцов пояснила URA.RU, что аппарат приобретался для болеющего астмой родственника. «Сейчас концентратор не нужен. Но он очень пригодился. Хорошо помогал при приступах удушья», — отметила девушка.

С ее слов, курганцы звонят и активно задают вопросы. Уточняют технические характеристики аппарата и производителя. За сутки объявление просмотрели более 300 человек. Стоимость концентратора — 27 000 рублей.

Другое медицинское изделие, выставленное на продажу, стоит около 40 000 рублей. Продавец написал, что аппарат был куплен в начале ноября.

В соцсетях курганских пабликов жители города пишут, что задумались о приобретении аппаратов. «Собирался купить на всякий случай кислородный концентратор. Нашел хороший за 38 тысяч, но продавец сказал, что продал. А ведь хотел давать нуждающимся бесплатно, пока самому не пригодится», — написал Марат Ахметов.

Ранее агентство сообщало, что во второй горбольнице Кургана, где размещается инфекционный госпиталь по борьбе с коронавирусом, не хватает около 100 кислородных концентраторов. При этом 20 аппаратов привезли благотворители.

В Кургане продаются кислородные концентраторы Фото с сайта Avito