В Кургане пациентам с коронавирусом не хватает кислорода

Директор завода «Курганприбор» Федор Колосовников привез из Москвы 20 аппаратов для курганской больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во второй горбольнице Кургана, где размещается инфекционный госпиталь по борьбе с коронавирусом, не хватает около 100 кислородных концентраторов. При этом 20 аппаратов сегодня привезли благотворители. О нехватке оборудования рассказал заместитель главврача Владимир Герасимов.

«Эти аппараты [приобретенные НПО „Курганприбор“] будут использоваться для лечения пациентов. У всех почти 100% поражение легких. Будет подача кислорода, чтобы больной легче переносил это состояние. Больнице надо еще около 100 концентраторов кислорода, чтобы все больные были ими обеспечены», — отметил Герасимов во время общения с журналистами.

С его слов, сейчас в больнице используются все возможные методы подачи кислорода за исключением баллонного, так как нет разводки. При этом число тяжелых пациентом возрастает. «Количество больных не уменьшается, оно увеличивается. За прошлые сутки в больницу поступило 53 больных. Все нуждаются в кислородной поддержке. Кроме концентратора есть разводка жидкого кислорода», — пояснил врач.

За помощью в покупке концентраторов к сенатору Сергею Муратову, который ранее был председателем совета директоров «Курганприбора», два дня назад обратилась замгубернатора Лариса Кокорина. Предприятие закупило 20 аппаратов на сумму около 1 млн рублей. Директор завода Федор Колосовников доставил их из Москвы.

Представители федеральной комиссии из Минздрава и Росздравнадзора РФ работают в регионе. В область также приехали военные медики. Помощь пришла после письма курганских медиков о тяжелой ситуации с коронавирусом президенту РФ Владимиру Путину. О ситуации в Курганской области накануне президенту доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Курганские медики сутками не выходят из ковидной больницы, чтобы помогать тяжелым пациентам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благотворители помогли больнице для пациентов с коронавирусом — купили кислородные концентраторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU