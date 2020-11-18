Врач рассказал о народных методах профилактики коронавируса

Врач рассказал, помогают ли в профилактике коронавируса народные методы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На профилактику коронавирусной инфекции народными методами челябинцы могут потратить до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Речь идет о соках граната и черноплодной рябины, а также употреблении зеленого чая и витамина D. Но это не поможет эффективно снизить вирусную нагрузку, пояснил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«Профилактика коронавирусной инфекции народными средствами не способна заменить соблюдение элементарных противоэпидемических мер. Самыми эффективными профилактическими мерами по-прежнему остаются гигиена рук, ношение масок и социальная дистанция», — прокомментировал URA.RU Выгоняйлов.

По данным корреспондента URA.RU, стоимость качественного гранатового сока достигает 200-300 рублей за поллитра, в месяц сумма покупок превысит 7,5 тысяч рублей. Хорошие витамины D3 обойдутся примерно в 500 рублей в месяц, на оставшиеся 2 тысячи рублей можно приобрести концентрат сока черноплодной рябины (2 тысячи рублей за 5 литров) и зеленый чай.

«Все народные средства, которые были популярны в начале пандемии, как-то чеснок, имбирь и лимон, хороши лишь как меры дополнительной профилактики, которыми не стоит злоупотреблять. А употребление витамина D3 должно начинаться после его лабораторно подтвержденного дефицита. Препарат при избытке опасен», — добавил URA.RU Выгоняйлов.

Выгоняйлов привел пример, как один из челябинцев сжег слизистую носа частыми промываниями носоглотки солевым раствором. Человек потерял обоняние и напугался, что заболел COVID. Хотя, безусловно, эффективной дополнительной мерой для профилактики коронавируса будет умывание и промывание полости рта и носа теплой проточной водой по приходе домой.