18 ноября 2020

На Свердловскую область обрушится шторм. Предупреждение МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Ухудшение погоды в Екатеринбурге, ураган, плохая погода, екатеринбург , забор, последствия урагана
Минувшей осенью ураган уже принес Екатеринбургу разрушения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главное управление МЧС РФ по Свердловской области предупредило уральцев о надвигающемся урагане. SMS-оповещение получили абоненты мобильных сетей.

«По данным синоптиков, во второй половине дня 19.11.2020 и 20.11.2020 местами в Свердловской области ожидается сильный ветер до 25-27 метров в секунду», — гласит сообщение. Свердловчанам предлагается сохранять бдительность. По шкале Бофорта ветер, дующий с такой скоростью, классифицируется как «жестокий шторм».

Как писало URA.RU, конец недели принесет региону оттепель с плюсовыми температурами. Впрочем, в центре области столбики термометров поднимутся не выше нуля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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