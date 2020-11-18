Главное управление МЧС РФ по Свердловской области предупредило уральцев о надвигающемся урагане. SMS-оповещение получили абоненты мобильных сетей.
«По данным синоптиков, во второй половине дня 19.11.2020 и 20.11.2020 местами в Свердловской области ожидается сильный ветер до 25-27 метров в секунду», — гласит сообщение. Свердловчанам предлагается сохранять бдительность. По шкале Бофорта ветер, дующий с такой скоростью, классифицируется как «жестокий шторм».
Как писало URA.RU, конец недели принесет региону оттепель с плюсовыми температурами. Впрочем, в центре области столбики термометров поднимутся не выше нуля.
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