Обвиняемый в убийстве бразилец останется в СИЗО Екатеринбурга

Фаузи задержали в Екатеринбурге по запросу интерпола Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бразилец Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи, обвиняемый в убийстве, и его защитник не смогли обжаловать решение суда о помещении в СИЗО. Свердловский областной суд 19 ноября оставил иностранца под стражей.

Ленинский районный суд 3 ноября продлил для Эдурдо арест до 3 марта 2021 года. Адвокат бразильца Виталий Черных обжаловал эту меру. «Постановлением Свердловского областного суда в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано», — сообщили в пресс-службе инстанции. Таким образом, оно вступило в силу.

Адвокат Виталий Черных в беседе с URA.RU отметил, что суд не принял их доводы о нарушении международного договора. По его словам, существует двусторонний договор между Россией и Бразилией о выдаче обвиняемых в преступлениях лиц. «Согласно договору, срок содержания под стражей для иностранца три месяца, и они истекают 3 декабря. Потом задержанный должен быть отпущен или выдан обвиняющей стороне», — сказал защитник. По его словам, из Бразилии пришел другой материал, даже на русском языке, где действия Фаузи квалифицировали как покушение на убийство — и это отражено в материалах дела. Черных отметил, что органы следствия и суд «отзеркалили» на Фаузи российские уголовно-процессуальные нормы, проигнорировав международные.

Фаузи обвиняется в убийстве, однако, по словам его адвоката, он никого не убивал. Формулировка «убийство» является следствием особенности бразильского уголовного права. Эдуардо состоит в праворадикальной организации. Вместе с соратниками в декабре 2019 года он забросал продюсерскую студию, снявшую порно-фильм про Иисуса-гея, коктейлями Молотова. При этом никто не пострадал, даже пожара удалось избежать. После этого Фаузи поехал в Москву, где сейчас находятся его жена и ребенок. В Екатеринбург он прилетел для встречи со своей знакомой учительницей танцев.

Как писало URA.RU, в СИЗО Екатеринбурга Фаузи оказался в авторитете. Его стали уважать другие заключенные после того, как по СИЗО прошел слух, что он сжег шестерых гомосексуалистов.