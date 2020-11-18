В курганской больнице закрывают часть операционных

Курганской больнице скорой медпомощи выдали 200 млн рублей федеральных средств на ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за ремонта в курганской больнице скорой медпомощи часть операционных будет закрыта. В них начнется ремонт. Об этом сообщает правительство Курганской области.

«Чтобы не прерывать работу хирургов, операционные ремонтируют в два этапа — часть операционных уже почти отремонтированы, в другой части медики спасают пациентов. Как только операции возможно будет проводить в новых отремонтированных помещениях, строители начнут работы в тех операционных, где врачи трудятся сейчас», — указано в информации.

Ремонт курганской больницы скорой медпомощи выполнен на 70%. Заменена крыша, сделан дебаркадер, по которому подъезжают автомобили скорой помощи.

«Сейчас работы ведутся в хирургическом блоке, в отделении реанимации, уже отремонтировано эндоскопическое отделение. Все находится на стадии отделки помещений. Мы уверены, что в 2021 году пациенты и персонал будут находиться в обновленных помещениях», — цитирует пресс-служба и. о. замгубернатора по соцполитике Ларису Кокорину, которая лично курирует ход работ.

После ремонта в больнице появится 43 единицы нового оборудования. Большая часть— это реанимационное оборудование, так как больница многопрофильная и работает с тяжелыми пациентами, которые нуждаются в экстренной помощи.

Средства на ремонт больницы — 200 млн рублей — были выделены после визита в медучреждение премьера РФ Михаила Мишустина. За год в БСМП сменились четыре директора. Пятым стала Вероника Евдокимова, ранее она работала в Юргамышской центральной районной больнице.