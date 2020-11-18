Новое решение губернатора Куйвашева изменит «лицо» Екатеринбурга

Стела появится на кругу рядом с «Высоцким» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мемориальная стела в честь присвоения указом президента РФ Владимира Путина Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» будет установлена в самом центре города. По словам источников URA.RU, такое решение утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, остановив спор между мэром Александром Высокинским и спикером гордумы Игорем Володиным по поводу места для объекта.

Об этом решении будет объявлено 20 ноября — по итогам совещания в резиденции главы региона. «Стела расположится на кругу возле Центральной гостиницы и „Высоцкого“», — поделился инсайдер.

Изначально предполагалось, что объект установят на Уралмаше, напротив кинотеатра «Заря». Этот вариант отстаивал глава города, и летом его поддержали 1,2 тысячи жителей в ходе интернет-опроса на сайте мэрии. Среди других вариантов было размещение стелы возле аэропорта «Кольцово», на территории недостроенной гостиницы «Дели» или рядом с «Екатеринбург Ареной». Центральной гостиницы в списке не было.

По завершении опроса Володин, конфликтующий с Высокинским, выступил против установки стелы на Уралмаше, объяснив это тем, что новая достопримечательность должна входить в гостевой маршрут. Варианты с «Екатеринбург Ареной» и «Дели» были отклонены, так как рядом со стадионом находится СИЗО, а место, где гостиница, «не видовое», уточнил инсайдер в мэрии. «В итоге на совещании в резиденции [губернатора] Куйвашев поддержал идею с размещением стелы в центре, а уже после согласовал Центральную гостиницу», — поделился источник агентства. На момент публикации в департаменте информполитики не ответили на вопрос URA.RU.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбургу 2 июля указом президента РФ Владимира Путина. Также звания удостоился Нижний Тагил, где выбор места для стелы (на Привокзальной площади) прошел без конфликтов.