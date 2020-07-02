Указ о присвоении Екатеринбург и Нижнему Тагилу почетного звания будет подписан в ближайшее время Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбург и Нижнему Тагилу присвоено звание «Город трудовой доблести», учрежденное президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее решение было объявлено по итогам заседания оргкомитета «Победа» с участием главы государства. Всего на почетный статус претендовали 20 российских городов (список ранее публиковало URA.RU), все они, по решению Путина, удостоились его.

На совещании замруководителя дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева озвучила список городов, «имеющих наибольшие заслуги и обладающие наибольшим количеством орденов». Екатеринбург и Нижний Тагил, как и предсказывало URA.RU, вошли в этот рейтинг из 11 муниципалитетов. «Мы просим рассмотреть вопрос о возможности присвоения почетного звания всем 11 городам», — попросила главу государства Малышева.

«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить звание сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидны, убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. Все необходимые документы подпишу в ближайшее время», — пообещал глава государства. По информации агентства, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву сообщили о присвоении звания «Город трудовой доблести» накануне ночью, а по Екатеринбургу решение было принято сегодня.

В городах, отмеченных званием, будут установлены стела с гербом и текстом соответствующего указа президента РФ на постаменте. Также в городах планируется проведение публичных акций и праздничные салюты 1 Мая, в День Победы и в День города. Финансировать эти мероприятия будут бюджеты различных уровней. Источники URA.RU ранее также отмечали, что город, удостаивающийся звания, повышает свои шансы на финансовую поддержку со стороны федерации.