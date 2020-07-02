Екатеринбург и Нижнему Тагилу присвоено звание «Город трудовой доблести», учрежденное президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее решение было объявлено по итогам заседания оргкомитета «Победа» с участием главы государства. Всего на почетный статус претендовали 20 российских городов (список ранее публиковало URA.RU), все они, по решению Путина, удостоились его.
На совещании замруководителя дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева озвучила список городов, «имеющих наибольшие заслуги и обладающие наибольшим количеством орденов». Екатеринбург и Нижний Тагил, как и предсказывало URA.RU, вошли в этот рейтинг из 11 муниципалитетов. «Мы просим рассмотреть вопрос о возможности присвоения почетного звания всем 11 городам», — попросила главу государства Малышева.
«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить звание сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидны, убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. Все необходимые документы подпишу в ближайшее время», — пообещал глава государства. По информации агентства, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву сообщили о присвоении звания «Город трудовой доблести» накануне ночью, а по Екатеринбургу решение было принято сегодня.
В городах, отмеченных званием, будут установлены стела с гербом и текстом соответствующего указа президента РФ на постаменте. Также в городах планируется проведение публичных акций и праздничные салюты 1 Мая, в День Победы и в День города. Финансировать эти мероприятия будут бюджеты различных уровней. Источники URA.RU ранее также отмечали, что город, удостаивающийся звания, повышает свои шансы на финансовую поддержку со стороны федерации.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «