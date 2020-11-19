В России изменят правила разводов для семей

Записи актов гражданского состояния в России перейдут в цифровой формат. Из-за этого россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе, рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
«Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — приводит слова Егорова РИА «Новости». Также планируется отказ от части бумажных бланков.
Все данные россиян теперь будут храниться в облачном сервисе — «Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния». Туда же до конца года оцифруют сведения, начиная с 1926 года. Это 525 миллионов записей.
5 ноября стало известно, что из-за коронавируса ЗАГСы в Крыму приостановили торжественные регистрации браков, напоминает RT. Ограничения также появились в Санкт-Петербурге, пишет агентство Nation News.
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