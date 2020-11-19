19 ноября 2020

В России изменят правила разводов для семей

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Свадебные замки на решетке пешеходного моста в историческом сквере. Екатеринбург, наручники, свадьба, любовь
Свидетельства о браке могут остаться только как память о торжественных церемониях (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Записи актов гражданского состояния в России перейдут в цифровой формат. Из-за этого россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе, рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — приводит слова Егорова РИА «Новости». Также планируется отказ от части бумажных бланков.

Все данные россиян теперь будут храниться в облачном сервисе — «Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния». Туда же до конца года оцифруют сведения, начиная с 1926 года. Это 525 миллионов записей.

5 ноября стало известно, что из-за коронавируса ЗАГСы в Крыму приостановили торжественные регистрации браков, напоминает RT. Ограничения также появились в Санкт-Петербурге, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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