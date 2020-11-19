Раскрыт масштаб новых санкций Европы против Лукашенко

Александру Лукашенко и белорусским олигархам могут запретить въезд в Европу Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Третий пакет санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сегодня обсудили министры иностранных дел Евросоюза, сильнее всего повлияет на президента и его ближайшее окружение. Об этом URA.RU рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел ЕС решили ввести против Белоруссии третий санкционный пакет. Ожидается, что он будет жестче двух предыдущих, а его действие распространится не только на президента республики и его окружение, но и на государственные компании Белоруссии.

«Придворные олигархи попадут в черный список Евросоюза: им заморозят активы в странах ЕС, запретят въезд в эти страны. Олигархи, занимающиеся поставкой нефти в Европу и оружия в другие страны, тоже пострадают: в санкционном пакете речь идет о торговом эмбарго на некоторые продукты, в том числе нефтепродукты, удобрения», — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник добавил, что, возможно, пострадают и предприятия из Европы, работающие с Лукашенко, в том числе австрийский бизнес. Ранее австрийская компания, связанная с телекоммуникациями, во время протестов блокировала интернет в Белоруссии. Санкции могут коснуться и ее, считает Болкунец.

Многие эксперты также сходятся во мнении, что в политическом кризисе в Белоруссии виноват сам президент. Режим Александра Лукашенко делает ставку на силу, но вскоре у президента не будет финансирования, чтобы выдавать зарплаты своим подчиненным, считает бывший кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев, пишет «Дни.ру».