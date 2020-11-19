Заместитель председателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин арестован. Он подозревается во взяточничестве, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
«Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взятки», — приводит объяснение Софинской РИА «Новости». Чиновник останется в СИЗО до 17 января 2021 года. Следователи подозревают Куракина в получении крупной взятки.
Куракин ранее возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны. Правоохранители считают, что в этот период он и еще два чиновника из министерства организовали вырубку леса. Соучастники также арестованы, отмечает RT.
В этот же день, 19 ноября, мера пресечения выбрана и другому чиновнику, бывшему министру строительства РФ Михаилу Меню. Его подозревают в растрате бюджетных средств, пишет агентство Nation News.
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