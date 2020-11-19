19 ноября 2020

В Подмосковье громкое дело о коррупции. Арестован зампред правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Зампреда подмосковного правительства подозревают в получении взятки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин арестован. Он подозревается во взяточничестве, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

«Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взятки», — приводит объяснение Софинской РИА «Новости». Чиновник останется в СИЗО до 17 января 2021 года. Следователи подозревают Куракина в получении крупной взятки.

Куракин ранее возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны. Правоохранители считают, что в этот период он и еще два чиновника из министерства организовали вырубку леса. Соучастники также арестованы, отмечает RT.

В этот же день, 19 ноября, мера пресечения выбрана и другому чиновнику, бывшему министру строительства РФ Михаилу Меню. Его подозревают в растрате бюджетных средств, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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