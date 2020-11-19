19 ноября 2020

Экономист предрек падение курса доллара до 45 рублей

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Клипарт. Сургут, доллар, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля
Курс доллара может упасть не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В обозримом будущем один доллар будет стоить 45 рублей. Такое мнение озвучил экономист Михаил Хазин.

«Рубль вернется к курсу 45 относительно доллара», — сказал Хазин в эфире youtube-канала Metametrica. Его коллега Михаил Делягин, в свою очередь, отметил, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. При этом евро по 55 рублей специалист призвал не ждать.

Ранее Михаил Хазин заявил, что Россию ждет новый виток кризиса и снижения доходов населения из-за девальвации рубля. Курс рубля и покупательская способность населения могут снизиться из-за политики ЦБ и Минфина, уверен экономист.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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