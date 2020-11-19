Экономист предрек падение курса доллара до 45 рублей

В обозримом будущем один доллар будет стоить 45 рублей. Такое мнение озвучил экономист Михаил Хазин.
«Рубль вернется к курсу 45 относительно доллара», — сказал Хазин в эфире youtube-канала Metametrica. Его коллега Михаил Делягин, в свою очередь, отметил, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. При этом евро по 55 рублей специалист призвал не ждать.
Ранее Михаил Хазин заявил, что Россию ждет новый виток кризиса и снижения доходов населения из-за девальвации рубля. Курс рубля и покупательская способность населения могут снизиться из-за политики ЦБ и Минфина, уверен экономист.
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