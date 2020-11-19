Анна Попова объяснила. как можно избежжать тотального карантина в стране Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ухудшение ситуации по коронавирусу в России очевидно. При этом она отметила, что взрывного роста в регионах нет.

«Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации. Но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — сказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора также уточнила, что коронавирус не исчезнет с наступлением зимы. Она отметила, что вирусы хорошо переносят низкие температуры и даже часть вакцин, которые создаются, должны храниться при температурах минус 20 минус 70 градусов. «Ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет», — сообщила санитарный врач.

По ее словам, избежать тотального карантина в стране возможно, если в каждом регионе будут соблюдаться все меры профилактики. «Нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться», — цитирует Попову RT. Санитарный врач призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.

Ранее Минздрав РФ сделал заявление, что больных коронавирусом в новогодние праздники станет больше. Между тем на данный момент в некоторых регионах России уже не хватает коечного фонда для больных новой коронавирусной инфекцией.