Больных коронавирусом в новогодние праздники станет больше. Такое заявление сделал Минздрав России.
«Регионы уже сейчас должны готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники», — цитирует РИА «Новости» ведомство. Между тем на данный момент в некоторых регионах России уже не хватает коечного фонда для больных новой коронавирусной инфекцией.
18 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала 10 регионов России, в которых проблема с занятостью коечного фонда стоит острее, чем в остальных. В ответ на это Путин заявил, что их нужно не ругать, а помогать им.
Подписывайтесь на URA.RU в