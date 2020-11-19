19 ноября 2020

Регионы должны готовиться к всплеску больных COVID в Новый год. Заявление Минздрава РФ

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , снег, приемное отделение, скорая помощь, машина скорой помощи, медицина, Областная больница курган
В некоторых регионах РФ для больных уже нет мест в больницах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Больных коронавирусом в новогодние праздники станет больше. Такое заявление сделал Минздрав России.

«Регионы уже сейчас должны готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники», — цитирует РИА «Новости» ведомство. Между тем на данный момент в некоторых регионах России уже не хватает коечного фонда для больных новой коронавирусной инфекцией.

18 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала 10 регионов России, в которых проблема с занятостью коечного фонда стоит острее, чем в остальных. В ответ на это Путин заявил, что их нужно не ругать, а помогать им.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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