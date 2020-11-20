Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Белоруссии в РФ

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Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Минска в Москву Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) может перенести чемпионат мира 2021 года из Минска в Москву. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист канадского издания The Hockey News Райан Кеннеди.

«Большая новость: IIHF перенесет Чемпионат мира из Беларуси в Москву. Рене Фазель [президент федерации] направляется в Россию, чтобы обсудить с [президентом Федерации хоккея РФ Владиславом] Третьяком этот вопрос», — написал Кеннеди.

Латвия, где также пройдут игры, сохранит право принять чемпионат, добавил журналист. Официальных подтверждений этой информации нет. Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге планировалось провести с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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