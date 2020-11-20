Пенсии россиян могут спасти за счет госкомпаний

На пенсии россиян госкомпании должны отдавать половину прибыли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Прибыль пятнадцати госкомпаний страны при переводе в Фонд национального благосостояния (ФНБ) может принести дивиденты, которые с лихвой перекроют дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) и позволят копить и повышать пенсии в опережающем темпе. С такой инициативой выступил директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

Кривошапко предлагает государственные пакеты акций («Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Россети», «РусГидро», «Ростелеком», «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк, «Открытие», «Росатом», «Ростех», РЖД, «ИнтерРАО», «СовкомФлот») передать в ФНБ, пишет Forbes. По его расчетам, дивиденды этих госкомпаний могут полностью закрыть существующий дефицит ПФР, который на данный момент закрывается трансфером из бюджета. «При существующих пенсионных обязательствах и демографических трендах дивиденды с лихвой перекроют дефицит уже через пару лет, и можно будет направить эти деньги в накопительную систему или просто оставить в ФНБ, реинвестировав», — считает Кривошапко.

Он полагает, что при существующей ставке единого социального налога (ЕСН) в 27% к 2030 году активы ФНБ (с вложениями прибыли госкомпаний) могут составить 70 трлн рублей, или 37% ВВП. А к 2035 году — 115 трлн, или 46% ВВП. «При таких вводных к 2035 году пенсионная система уже будет в меньшей части зависеть от ежемесячных поступлений работающих и в существенной части — от накоплений», — убежден директор инвестфонда. Он также отмечает, что наличие «существенного пула длинных денег» будет способствовать опережающему росту экономики.

Кривошапко считает, что менеджемент госкомпаний такую схему поддержит, поскольку платить будут не «эфемерному государству», а своим же работникам. «У них [менеджемента госкомпаний] может появиться политическая ответственность за прибыль и дивиденды. Платим не в резиновый бюджет, а напрямую своим родителям и родителям своих сотрудников», — говорит инвестор.