В Госдуме предложили изменить пенсионную систему России

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Дети. Пенсионеры. Курган, скамейка, бабушки, пенсионеры на скамейке
Пенсионная реформа провалилась, считает Сергей Миронов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

В России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, так как пенсионная реформа провалилась. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — приводит передает пресс-служба политика его слова. По его мнению, возвращение к этой системе снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, что даст пенсионерам гарантии.

Миронов посоветовал экономическому блоку правительства признать, что пенсионная реформа провалилась. «Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на которой, на самом деле, невозможно прожить. С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1 300 рублей. Даже повышение пенсионного возраста на пять лет не спасло ситуацию», — объяснил политик.

Ранее Минтруда РФ обратился в Пенсионный фонд (ПФР) с просьбой повысить единовременные выплаты пенсионных накоплений, пишет RNS. В разговоре с URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин выразил мнение, что молодым гражданам России не стоит рассчитывать на пенсии, так как система через 10 лет может обанкротиться, а предложение федерального ведомства является предупреждением этого.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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