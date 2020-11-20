Названы 5 побочных эффектов вакцины РФ от коронавируса

Добровольцы уверены в эффективности вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После вакцинации от коронавируса поднимается температура до 40 градусов, а также появляется тахикардия, слабость, боль в груди, наблюдается потеря веса. Об этом рассказали россияне, тестировавшие на себе российскую вакцину «Спутник V».

«Побочными эффектами прививки от коронавируса могут быть повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса», — передает РБК со ссылкой на испытателей препарата. Они отметили, что на следующий день после прививки температура повышалась до 40 градусов. Ее не удавалось сбить с помощью парацетамола, рассказал изданию медиаменеджер Андрей Василенко, тестировавший вакцину на себе.

Кроме этого, у некоторых добровольцев была слабость и ломота в теле. У некоторых возникли проблемы с сердцем — появилась тахикардия, боль в груди. Через несколько дней после вакцинации симптомы прекратились. Москвич Николай Емец рассказал, что за время вакцинации потерял три килограмма.

Добровольцы уверены, что вакцина эффективна. Они подчеркнули, что после прививки у них появился иммунитет к коронавирусу.

Ранее источник URA.RU в медицинских кругах рассказал, что вакцинацию в России не нужно проводить до лета. В Минздраве РФ заявили, что прививку от COVID-19 будут ставить бесплатно. Однако это возможно только после запуска масштабного производства, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер России Татьяна Голикова уверена, что массовая вакцинация в РФ пройдет в ближайшее время, сообщает « Царьград ».