Врач считает, что ставить «Спутник V» нужно было летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Назван главный недостаток вакцины «Спутник V» — чтобы она сработала в полной мере, нужно было прививаться летом. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах, пожелавший остаться анонимным.

«Чтобы выработать иммунитет, нужна вакцина массовая и однокомпонентная. Будем ждать ее от центров „Вектор“ и Чумакова. „Спутник V“ центра Гамалеи годен для массовой вакцинации, только начать ставить эту вакцину нужно было летом, в августе. Полтора месяца до достижения сезонной защиты, это значит, люди могут успеть заболеть за этот период», — отметил врач, знакомый с ситуацией.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий от представителей Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России: сотрудники не взяли трубку. В центр направлен запрос.

В начале ноября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к выпуску первых промышленных партий вакцины «ЭпиВакКорона». Массовую прививочную кампанию планируется проводить в 2021 году. Второй вакцине от Федерального научного центра исследований имени Чумакова только предстоят клинические испытания. Однако в разговоре с URA.RU профессор Алексей Егоров заявил, что вакцина института имени Чумакова сделана из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2 — благодаря этому разработчики ждут от нее наилучшего иммунного ответа организма.

28 октября 2020 года правительство России ввело запрет для медиков на комментирование ситуации с коронавирусной инфекцией. Поэтому многие врачи сейчас дают комментарии на условиях анонимности.