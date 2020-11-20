В России хотят ввести новую выплату к Новому году

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Предполагается, что ветераны потратят выплаты на продукты к Новому году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветераны Великой Отечественной войны могут к Новому году получить дополнительную выплату в 10 тысяч рублей. С соответствующим предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«[Назначить выплаты] к празднованию Нового года в адрес всех ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей», — цитирует RT предложение Хамзаева. Предполагается, что выплата будет единовременной.

Хамзаев считает, что такая мера поддержки ветеранов позволит им купить продукты к новогоднему столу. По его словам, выплаты помогут ветеранам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить ветеранам 6 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой, передает «Национальная служба новостей». Труженики тыла, которые проработали в период Великой Отечественной войны не меньше полугода, в сентябре получили выплату в 50 тысяч рублей, сообщает агентство Nation News. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отказалась повышать пенсии ветеранам в РФ, сообщает «Царьград». Тем не менее депутаты Госдумы планируют добиться повышения выплат для этой категории пенсионеров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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