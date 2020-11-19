Из-за шторма жители столицы ЯНАО отрезаны от большой земли

Катера между Салехардом и Лабытнанги приостановят движение Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Салехарда, которые в ближайшее время собирались проехать по переправе до Лабытнанги, рискуют не попасть в город. Из-за сильной бури власти ЯНАО готовятся в любой момент прекратить движение катеров на воздушных подушек. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На переправе Салехард — Лабытнанги возможна приостановка транспортного обслуживания населения судами на воздушной подушке. В таком случае на линию выйдут вертолеты. Убедительная просьба планировать поездки заблаговременно», — предупредили в пресс-службе департамента. Ожидается, что режим готовности продлится до конца выходных, с 20 по 22 ноября.

Экстренные службы округа уже оповестили ямальцев о надвигающемся шторме. «Ожидается ветер порывами до 23 метров в секунду и метель», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО. На данный момент в Салехарде, по данным Росгидромета, скорость ветра до 4 метров секунду. К вечеру пятницы он ускорится до 19 метров секунду, а к утру субботы достигнет прогноза экстренных служб.

Паромное сообщение через Обь между Салехардом и Лабытнанги закрыли 9 ноября. Короткое время жители передвигались между городами на вертолетах, затем на маршрут вышли судна на воздушной подушке. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что строительство моста через Обь, который свяжет запад и восток региона, начнется уже этой зимой и обойдется более чем в 80 млрд рублей.