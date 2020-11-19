19 ноября 2020
18 ноября 2020

Министр культуры РФ едет в Пермь. Программа визита

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Ольги Любимовой. Екатеринбург, любимова ольга
Любимова обсудит в Перми реализацию нацпроекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр культуры России Ольга Любимова посетит Пермь в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Министр культуры РФ совместно с губернатором Дмитрием Махониным посетят в Перми несколько культурных объектов, а также обсудят реализацию нацпроекта, развитие кино и ключевых объектов культуры», — информирует пресс-служба губернатора.

Ранее стало известно, что Махонин договорился о визите Любимовой в столицу Прикамья. Ожидалось, что федеральный министр может приехать в Пермь в августе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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