Любимова обсудит в Перми реализацию нацпроекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр культуры России Ольга Любимова посетит Пермь в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Министр культуры РФ совместно с губернатором Дмитрием Махониным посетят в Перми несколько культурных объектов, а также обсудят реализацию нацпроекта, развитие кино и ключевых объектов культуры», — информирует пресс-служба губернатора.

Ранее стало известно, что Махонин договорился о визите Любимовой в столицу Прикамья. Ожидалось, что федеральный министр может приехать в Пермь в августе.