В Челябинской области поменялась динамика заражений коронавирусом

На фоне растущей заболеваемости в Челябинской области вводят новые запреты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 20 ноября произошло 213 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 219, днем ранее 218), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Это первое «отступление» инфекции — последние две недели заболеваемость стабильно росла.

«С начала пандемии произошло 24 177 случаев заражения, сейчас лечатся в стационарах 6 996 южноуральцев. Умерли восемь человек. Из них непосредственно от ковидной пневмонии три мужчины в возрасте 71, 76, 79 лет и женщины в возрасте 44 и 86 лет. Также погибли двое 82-летних мужчин и 55-летняя женщина, у которых коронавирус осложнил тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 26 человек, с начала пандемии — 16 356 жителей области.

До 27 декабря — сразу на шесть недель — в Челябинской области был продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. С 20 ноября губернатор Алексей Текслер начал поэтапно вводить новые ограничения: в заведениях общественного питания запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря и до 10 января 2021 года им нельзя будет работать после 23:00 — это ставит крест на новогодних корпоративах, от которых власти и медики ждут всплеска заражений.