Михаил Шилиманов был под арестом по делу «Титановой долины», летом его отпустили под залог в 1,5 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело барда Новикова

Бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову назначили пять лет в колонии общего режима. Кировский районный суд Екатеринбурга 20 ноября вынес приговор чиновнику по делу о краже 54 миллионов 305 тысяч рублей пайщиков ЖК «Бухта Квинс».

«Шилиманов признан виновным и ему назначили пять лет в колонии общего режима», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Из приговора следует, что бард Александр Новиков не знал о планах своих партнеров — Михаила Шилиманова и Ларисы Ассоновой. Однако с января 2011 года по декабрь 2012-го получал от них деньги — из 54 миллионов рублей пайщиков. «В этот же период передали введенному в заблуждение Новикову 25 миллионов в качестве компенсации за предоставленный под строительство земельный участок, оставшимися деньгами в размере 28 миллионов 637 тысяч рублей распорядились по своему усмотрению» — зачитала судья Крестина Упорова. Михаил Шилиманов свою вину в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не признал, заявив, что его оговорили.

В 2008 году на землях барда Александра Новикова началось строительство домов. В 2011 прекратилось. В деле о хищении 54 миллионов рублей пайщиков ЖК «Бухта Квинс» обвиняемыми были бизнес-партнеры — Александр Новиков, Михаил Шилиманов, Лариса Ассонова. Последняя пошла на сотрудничество со следствием и дала показания на Новикова и Шилиманова. В мае 2018 года ее отправили на четыре года в колонию в рамках отдельного дела. Материалы дела, где проходили экс-чиновник и бард, прокуратура несколько раз возвращала следствию, пока из дела не пропал Новиков. По барду уголовное дело прекратили. Подсудимым прошел только Шилиманов.

Экс-чиновник в феврале 2020 года стал фигурантом в деле «Титановой долины» — его обвинили в передаче взятки в 2,5 миллиона рублей директору особой экономической зоны Артемию Кызласову. Подельников арестовали и отправили в СИЗО, потом отпустили под залог. Сейчас они ждут начала суда по этому делу.